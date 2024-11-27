أحد ابطال زيزينيا.. الوسط الفني يصاب بحزن شديد بعد وفاة فنان مصري

نيوز – فني

أصيب الوسط الفني بحزن شديد، لوفاة الفنان خالد الدين، إثر ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وأعلن خبر وفاته عدد من أصدقائه المقربين عبر التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن صدمتهم وحزنهم الشديد لرحيله المفاجئ.

وكتب المخرج فايق وهو ينعيه: "مع يا خالد، البقاء لله، رحيل الصديق الفنان خالد الدين، الله يرحمك ويحسن إليك".

فيما كتب الفنان عزب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد الدين، رحمه الله تعالي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان خالد جمال، أحد أبطال مسلسل زيزينيا، وأوضحت موعد الجنازة والعزاء.

وقال الفنان مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية إن "خالد رحل أمس، وانتهت صلاة الجنازة على الجثمان قبل قليل، وشيّعت من مسجد السيدة نفيسة بحضور الأهل والأصدقاء".

وخالد الدين هو فنان شارك في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، منها مسلسل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عرض عام 2011، ومسلسل "مسلسليكو"، بالإضافة إلى مسلسل "شطرنج" و"ليلة".

كما عمل على كتابة عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "اللبيس" الذي عرض عام 2001.

وآخر أعمال الفنان خالد الدين هو مسلسل "خيانة التحالف" الذي شارك فيه إلى جانب الفنانة يسرا والعديد من نجوم الفن مثل حلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري وبيومي فؤاد وهنادي مهنا.