"الحناء" تدخل بقائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي

وقالت الوزارة في بيان إن ملف "الحناء الطقوس، الممارسات الجمالية والاجتماعية" المقدم من 16 عربية جرى اعتماده خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية لحماية التراث غير المادي باليونسكو المنعقدة حاليا في أسونسيون عاصمة باراجواي".والحناء هي صبغة مستخرجة من النباتات الطبيعية تستخدم في الحياة اليومية والمناسبات المختلفة يرتبط رسمها على الجلد عادة بأشكال وأنماط متعددة بترديد الأهازيج والأغاني الشعبية مع الرقص.وقالت نهلة إمام، مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي، إن "الحناء ليست مجرد عنصر جمالي، بل تمثل طقسا اجتماعيا عريقا في المجتمعات العربية".وملف الحناء ليس الذي تدرجه مجموعة من مجتمعة بقائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي إذا سبقها ملف "الخط العربي" في 2023 و"نخيل التمر: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات" في 2019 وغيرها من العناصر.