حكم قضائي ضد عمرو دياب بقضية الشاب المصفوع.. ماذا قررت المحكمة؟

الحكم جاء بعد القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، حيث برأت سعد أسامة من التهمة المنسوبة إليه في القضية.وكانت النيابة العامة قد أمرت بعرض الفيديو المتداول للحادثة على فنية من خبراء الأصوات للتحقق من صحته، بالإضافة إلى تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة وما إذا كان الشاب قد اعتدى على الفنان أو جذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة.وكان دفاع عمرو دياب، المحامي أشرف عبد العزيز، قد بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة الحادثة، مع الإصرار على براءة الفنان من تهمة التعدي، مشيرًا إلى أن الشاب سعد أسامة هو من اعتدى على دياب أثناء عمله.في المقابل، دفاع الشاب سعد أسامة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه عن الإهانة التي تعرض لها موكله، مع التأكيد على براءته من الادعاءات الموجهة ضده.وكانت النيابة العامة قد أحالت عمرو دياب للمحاكمة يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة خلال حفل زفاف ابنة رجل الأعمال محمد السعدي في منطقة التجمع الخامس، بعدما ألحّ الأخير على الفنان لالتقاط صورة "سيلفي".