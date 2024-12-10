وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني

وكان الفنان الراحل بدأ الفني عام 1984، إذ كان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم.وشارك المزيني في العديد من الأعمال والمسرحية، من بينها المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، حيث اشتهر بدوره في شخصية "رقية" -المرأة العجوز النجدية- والتي أكسبته شهرة واسعة.