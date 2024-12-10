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وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني
فن وثقافة
2024-12-10 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,957 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
تُوفي الفنان
السعودي
عبد الله المزيني عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلن الفنان فايز
المالكي
عبر حسابه
الرسمي
على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وكان الفنان
السعودي
الراحل بدأ
مشواره
الفني عام 1984، إذ كان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم.
وشارك المزيني في العديد من الأعمال
التلفزيونية
والمسرحية، من بينها المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، حيث اشتهر بدوره في شخصية "رقية" -المرأة العجوز النجدية- والتي أكسبته شهرة واسعة.
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