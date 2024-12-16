عمل درامي عن "سجن صيدنايا" للفنان السوري جمال سليمان

وقال سليمان إنه "يحضر لمسلسل يروي حكايات من داخل سجن صيدنايا، مؤكدا أن مؤلف العمل سامر رضوان أنهى كتابته منذ ثلاثة أشهر، بينما استغرقت الكتابة أكثر من سنة".وأكد أن "سقوط نظام سهل إنجاز العمل الذي كان مقررا تصويره في الأردن، إلى أن إحدى معضلات إنجاز المسلسل كانت عدم معرفة سجن صيدنايا عن قرب وهو شيء لم يكن متوفرا قبل سقوط حكم الأسد".وأوضح أن "الفنانين الذين قرأوا نص المسلسل وأدوارهم فيه أبدوا تخوفا منه سابقا، لكن الصورة تغيرت تماما بعد التغيير الذي جرى في سوريا".ووصف سليمان العمل بالجريء، وقال إنه "سيكشف أسرار وكيف يعمل وكيف استخدمه نظام الأسد".وختم أن "المسلسل سيعيد جمع نخبة من الفنانين السوريين وبينهم النجمة يارا صبري".