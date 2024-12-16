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عمل درامي عن "سجن صيدنايا" للفنان السوري جمال سليمان
فن وثقافة
2024-12-16 | 11:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,008 مشاهدة
أعلن النجم السوري
جمال
سليمان عن التحضيرات الجارية لتقديم عمل درامي يتناول كواليس سجن صيدنايا الشهير.
وقال سليمان إنه "يحضر لمسلسل يروي حكايات من داخل سجن صيدنايا، مؤكدا أن مؤلف العمل سامر رضوان أنهى كتابته منذ ثلاثة أشهر، بينما استغرقت الكتابة أكثر من سنة".
وأكد أن "سقوط نظام
الأسد
سهل إنجاز العمل الذي كان مقررا تصويره في الأردن،
مشيرا
إلى أن إحدى معضلات إنجاز المسلسل كانت عدم معرفة سجن صيدنايا عن قرب وهو شيء لم يكن متوفرا قبل سقوط حكم
بشار
الأسد".
وأوضح أن "الفنانين الذين قرأوا نص المسلسل وأدوارهم فيه أبدوا تخوفا منه سابقا، لكن الصورة تغيرت تماما بعد التغيير الذي جرى في سوريا".
ووصف سليمان العمل بالجريء، وقال إنه "سيكشف أسرار
السجن
وكيف يعمل وكيف استخدمه نظام
بشار
الأسد".
وختم أن "المسلسل سيعيد جمع نخبة من الفنانين السوريين وبينهم النجمة يارا صبري".
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