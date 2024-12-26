بعد غياب 12 عاما.. الممثلة يارا صبري تحتفي بعودتها إلى دمشق

ونشرت الممثلة السورية المعروفة بمعارضتها لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار لعودتها وزوجها إلى مسقط رأسها، من خلال عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على إنستغرام، وهو ما قوبل باحتفاء من جمهورها ومحبيها.ونشرت صورة تجمعها بوالدها الفنان صبري في منزل العائلة في دمشق، وعلقت عليها "ورجعنا إلى البيت".وكانت الممثلة السورية قد علقت على سقوط حكم بشار عبر حسابها على منصة إكس وقالت "خلص الأبد.. مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد، لكل السوريين".عادت صبري إلى بعد أيام من سقوط النظام السوري، وذلك بعد غياب دام منذ بدايات اندلاع الثورة السورية. اشتهرت يارا بمواقفها المؤيدة للثورة ومعارضتها للنظام الحاكم، وكرّست جهودها خلال تلك الفترة لدعم قضايا المعتقلين والمغيبين قسريًا، حيث أولت اهتمامًا خاصًا بالوقوف إلى جانب عائلاتهم.وحظيت عودتها بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث، حيث استقبلها الجمهور بحفاوة بالغة، وذلك بعد أيام من الممثل السوري مكسيم خليل إلى سوريا، والذي ظهر بعد غياب دام نحو 12 عامًا، وهو يرفع العلم السوري ويرقص على أنغام أغنية "سوريا جنة".يُذكر أن صبري شاركت مؤخرًا في العرض المسرحي "الفيل يا ملك الزمان"، الذي قُدم في القطرية الدوحة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. العرض من بطولة جمال سليمان وإخراج ماهر صليبي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الغرة للفنون والآداب.