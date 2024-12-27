فنان مصري: "نتنياهو" ينوي غزو مصر

وأضاف خلال نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسم خريطة تضم مصر ضمن التي ينوون غزوها"، واصفا هذا الحلم بالوهم نظرا لقوة مصر.كما تحدث صبحي عن استغلال نتنياهو للمرحلة الانتقالية في لضرب أسلحتها واحتلال أجزاء من أراضيها، بهدف تحقيق انتصارات وهمية تمكنه من البقاء في منصبه.وأعرب صبحي عن قلقه من تأثير التواصل الاجتماعي والأفلام الكرتونية التي تروج لحب المثليين على الأطفال، إلى أن هذه المواقع تعزل الأطفال عن أسرهم.