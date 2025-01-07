ما حقيقة إصابة لطفي لبيب بسرطان الحنجرة.. مدير اعماله يوضح

وأكد لوسائل إعلام محلية أن الفحوصات الطبية أثبتت أن الورم الذي أصاب لطفي لبيب في الحنجرة مجرد التهابات على الأحبال الصوتية وليس ورمًا خبيثًا.وقال "الحمد لله، أثبتت العينة أنه مجرد التهابات، ويتلقى العلاج في المنزل"، مضيفا أن الفنان لطفى لبيب يخضع لعلاج يستمر لمدة 15 يومًا لمعالجة الالتهابات، على أن يتابع مع الأطباء لاحقًا لمراجعة حالته .وفي تصريحات سابقة، أكد الفنان الكبير لطفى لبيب اعتزاله التمثيل بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على تقديم أدوار جديدة، لكنه يحتفظ بذكريات أعماله التي أبهجت الجمهور في والوطن .لطفي لبيبويُعد لطفى لبيب أحد أبرز السينما والدراما، حيث شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي و30 عملاً دراميًا. تميز بأدواره مع كبار النجوم، مثل إمام في "السفارة في العمارة"، وقدم أيضًا أعمالًا كتابية مميزة، منها سيناريو "الكتيبة 26"، الذي وثّق فيه تجربته كجندي في الجيش المصري.