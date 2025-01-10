مغنية لبنانية تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء.. من هي؟

ونشرت المغنية اللبنانية، وخريجة برنامج المواهب الغنائية الشهير "ستار أكاديمي"، فيديو عبر "التيك توك"، أعلنت فيه ارتداءها الحجاب، وقالت: "خبروني أي لفة حجاب بتلبق لي، لأنو أنا إن شاء الله نويت أرتدي الحجاب رسميا".وطلبت في مقطع فيديو رأي الجمهور، عن الشكل الأفضل للحجاب، حيث استعرضت عدة لفات مختلفة، باستخدام حجاب طويل، وضعته على رأسها بعدة طرق وصيحات مختلفة، لاختيار الشكل الأمثل الذي يليق بها.مثلت خطوة ارتداء خريجة الموسم الثامن من برنامج "ستار أكاديمي"، مفاجأة كبرى لجمهورها، الذي تفاعل مع أنباء اعتزالها على نحو واسع، بين آراء مؤيدة احترمت خصوصية قرارها، ومعارضة حملت الطعن والسخرية من الطريقة التي أعلنت بها ارتداءها الحجاب، عبر استعراض لفات وصيحات الموضة.وانتقد بعض رواد مواقع التواصل قرار المغنية عبد بارتداء الحجاب واعتزال الغناء لتربية أبنائها، مستشهدين بأسماء فنية بارزة مثل الفنانة اصالة، التي واصلت مشوارها الفني رغم الزواج والإنجاب.