ما هي أزمة عمر متولي وعائلة شكري سرحان؟

نيوز – فني

في أول تعليق له على أزمة تصريحات الفنان الشاب عمر متولي ضد النجم سرحان، والتي اعتبرتها عائلة الأخير مسيئة له، ذكر نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي في تصريحات صحافية، أن أسرة الفنان الراحل لم تتقدم للنقابة بشكوى رسمية بعد.

وحول تصريحات عمر متولي وأحمد فتحي عن موهبة ووصفهما لها بأنها محدودة أمام النجومية التي وصل لها، قال نقيب الممثلين: "أنا أثق أن عمر متولي وأحمد فتحي لم يقصدا إهانة الفنان الكبير سرحان، ربما خانهما التعبير لكن هما وكلنا كفنانين وأنا بتكلم باسم نحترم أستاذتنا ونحترم القامات الكبيرة".

أضاف :"أنا شخصيا باسمي وباسم أتقدم بالاعتذار لأسرة الفنان الكبير سرحان".

وكان عمر متولي استضاف الفنان أحمد فتحي في واحدة من حلقات برنامجه "ليك لوك" ووجه له سؤالا جاء فيه: "مين في تاريخ السينما المصرية نجح بس بنسبة كبيرة مش بموهبته وإنما كانت ببركة ربنا؟".

ليرد عليه أحمد فتحي: "معظم جانات السينما المصرية"، فيعود عمر متولي ويضيف قائلاً: "أنا كانت إجابتي على السؤال دا سرحان".

وهو ما دفع أسرة إلى الرد على تلك التصريحات ببيان ناري دافعوا فيه عن الفنان الراحل وهاجموا عمر متولي.