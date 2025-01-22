يكبرها في العمر وأسلم ليتزوجها.. أروى جودة ترتبط برجل أعمال إيطالي

ونشرت صوراً لها في لحظة توثيق عقد الزواج، وكتبت عبر حسابها في "إنستغرام": الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 كانون الثاني 2025 بمن اختاره اللّٰه لي.كما نشرت صورة أخرى، وكتبت توضيحاً عن سبب عدم لبسها لفستان الزفاف وقالت "علشان الناس بتحب تسأل أسئلة فرعية زي أنت ليه ما لبستيش فستان، وليه أنتم مش متشبكين.. احنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح بس على الأقل كنت حاطة رموش".وأشهر باتيست إسلامه حتى يستطيع الزواج من أروى، كما أنه غير اسمه ليصبح "آدم".وزوج الفنانة المصرية هو رجل أعمال إيطالي يدعى جون باتيست يعمل في مجال الأزياء، ويُعد من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال. وقد كشف مقربون من الفنانة أنه يساعد على اختيار فساتينها وتنسيق إطلالاتها.يُذكر أنه كان قد أعلن خطبتهما في العام الماضي، قبل وفاة والدها الذي رحل في حزيران 2023.أما آخر أعمال جودة، كانت مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، جودة، وإخراج محمد سامي.