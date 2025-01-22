في ذكرى وفاتها.. عملان لـ ماري منيب ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

أكثر من 150 عمل شاركت فيهم الفنانة ماري منيب، وكانت البداية مع فيلم أنشودة الراديو مع نادرة، ثم فيلم منيت شبابي مع أم كلثوم، وفيلم العزيمة مع فاطمة رشدي، ومع بداية فترة الأربعينيات شاركت في عدد كبير من الأفلام منها انتصار الشباب مع أسمهان وفريد الأطرش، وليلى بنت الفقراء مع وأنور وجدي.كما شاركت في مع الريحاني في ثلاثة أفلام، سي عمر ميمي شكيب وعبد الفتاح القصري، ولعبة الست مع تحية كاريوكا وعزيز عثمان وحسن فايق، وأبو حلموس، مع زوزو شكيب وعباس فارس.وبرعت ماري منيب، في تجسيد الحماة المتسلطة في عدد من الأفلام منها حماتي ملاك، الحماوات الفاتنات، حماتي قنبلة ذرية، عفريتة إسماعيل ياسين، حكاية جواز، هذا هو الحب.وحسب استفتاء النقاد عام 1996 تم اختيار فيلمين شاركت فيهم ماري منيب، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، هما فيلم العزيمة عام 1939، أمام فاطمة رشدي، حسين صدقي، وجدي، زكي رستم، للكاتب بديع خيري، إخراج كمال سليم.كما تم اختيار فيلم سي عمر، والذي شاركت به عام 1941 ضمن أفضل 100 فيلم، الريحاني، عبد الفتاح القصري، ميمي شكيب، زوزو شكيب، محمد كمال المصري شرفنطح، للكاتب بديع خيري، إخراج نيازي مصطفى.