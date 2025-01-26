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تشخيص طبي خاطئ يتسبب بتدهور صحة فنان مصري شهير
فن وثقافة
2025-01-26 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,617 مشاهدة
أعلن نجل الفنان
المصري
صالح العويل عن انتكاسه صحية جديدة تعرض لها والده خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وهو في حالة سيئة للغاية.
وقال في تصريحات صحفية، إن "والده يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب وانسداد في شرايين القلب وترشح مياه على الرئة، هذا بجانب تأثره بالجلطة التي أصيب بها من قبل وكانت بالمخ، وهذا ما جعل حالته تزداد سوءا".
وأضاف أن "الذي تسبب في تدهور جديد لحالة والده هو التشخيص الطبي الخاطئ لما يعاني منه، حيث كان يرقد منذ فترة بأحد المستشفيات، وتم تشخيص حالته الصحية بشكل خاطئ، وهذا ما جعله يخضع لعلاج خاطئ لم يداوِ أزمته الصحية الحقيقة مما جعلها تتفاقم وتسوء بشكل أكبر".
كما أوضح أنه "تلقى اتصالا من الفنان
ياسر
جلال
للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده، كما أنه عرض عليه المساعدة وسوف يتدخل لحل الأزمة، وترشيح بعض الأطباء لعلاج والده، خاصة أنه كان قد شاركه في تصوير بعض المشاهد بمسلسل "جودر" الذي يقوم ببطولته
ياسر
جلال
وسوف يعرض في شهر رمضان المقبل".
وكان الفنان
ياسر
جلال
كشف سابقاً قصته مع زميله العويل، في تصريحات صحفية، حيث قال إنه "كان يحب هذا الفنان منذ كان طفلا، عندما كان يشارك العويل في الأفلام السينمائية مع فريد شوقي ومحمود ياسين وغيرهما من النجوم الكبار، مضيفا أن العويل كانت لديه طريقة مختلفة في التمثيل، وهذا ما جعله يرتبط به فنيا منذ سنوات طويلة".
كما بين أنه "لم يلتقِ بالفنان العويل من قبل، حيث ظن أنه رحل عن الحياة، لكنه شاهده في لقاء تلفزيوني بأحد البرامج، وبحث بعدها عن رقم هاتفه والتقى به للمرة الأول منذ عدة أشهر فقط".
وأضاف
جلال
أنه "بعد ذلك فوجئ بأن الفنان العويل مريض ويعاني من جلطة في المخ ويرقد في المستشفى، موضحا أنه قام بزيارته في المستشفى وخلال الزيارة طلب منه صالح العويل أن يشارك معه ولو بمشهد واحد فقط في مسلسله الجديد".
وتابع
جلال
أنه "وعده بالفعل بأن يحقق له أمنيته الصغيرة، وبعد شفائه وجه له دعوة بالحضور إلى مكان تصوير مسلسل "جودر" ليشارك بأحد الأدوار، مضيفا أنه جمعهما مشهد معاً تم تصويره بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية، ضمن أحداث المسلسل الذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل".
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