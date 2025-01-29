رعب وسحر أسود.. دوللي شاهين تتصدر التريند لهذا السبب

نيوز – فني

تصدرت المطربة دوللي شاهين، ترند محركات البحث، بعد احتفالها أمس الثلاثاء بحفل توقيع كتابها الأول "هودو" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

الكتاب يمثل أول تجربة روائية لها في عالم الرعب، حيث تم إطلاقه بالتعاون مع الكاتب محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف، وحضر الحفل ابنتها نور، وعصام ميلاد نصرالله للمطربة دوللي شاهين، وعدد من الشخصيات البارزة.

وأقيم حفل توقيع "هودو" في أجواء احتفالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع دوللي شاهين.

وعبرت دوللي عن سعادتها بإطلاق كتابها الأول، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، ويتناول الكتاب قصة لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينات العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود، مما يثير العديد من الأحداث الغامضة والمشوقة.