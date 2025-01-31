ناسي عجرم توضح بعد ضجة طلاقها.. "لا يمكن لاحد كسر المرأة"

الشائعة لاقت رواجًا كبيرًا بسبب صمت نانسي وزوجها، ما زاد من التكهنات حول الموضوع.في تصريحاتها لقناة "MTV"، أكدت نانسي عجرم أن المتداولة عن طلاقها ليست سوى شائعات.وأوضحت قائلة: "كل طلعت عن طلاقي هي مجرد شائعات، ومخرج كليب أغنيتي متابع أخباري، وحول شائعة انفصالي لقصة وعمل منها كليب الأغنية، وكنت بمثل جوا الكليب إني واحدة منفصلة".وفي إطار أعمالها الفنية، طرحت نانسي عجرم كليب أغنيتها الجديدة "طول نجمة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية من هاني عبدالكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، وإخراج ريشا سركيس. الأغنية تحمل مشاعر من الحب والثقة بالنفس.وتقول كلماتها: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك.. ولا حتى فيا بتفكر.. تلاقيك بتحكي عني لصحابك.. عن إني بعدك مش هقدر".