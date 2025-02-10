شمس الكويتية تثير الجدل مجددا.. ما قصة كذبة المساواة و "عبيدات الذكور"

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "مع رابعة" أن هناك "مبالغة في مفهوم النسوية، وكل شيء ينتشر على السوشيال ميديا وفي كورسات كوني مستقلة، وكيف تكوني البيت، لا تحتاج الى ذكر خليها تقعد وتعنس وتقابلني".وأضافت: "في الحياة مشاركة، الاستقلالية يعني انت العرش واللي معك طرطور، الرجل لوما عنده يأكل، المسألة مش المال انا لا أقدره عشان فلوسه، بل عشان رجولته ومشاعره، ما في شي اسمه مساواة بل هناك مشاركة بين الطرفين".وتابعت: "المساواة، هي قصة سياسية استغلت ضد بلدان معينة، وانا لاحظتها في مصر، وأنا اهدمها من وأقدم لها مغريات على السوشيال ميديا"، مشيرة الى أن "المجتمعات عملت طوال السنوات الماضية، على إقصاء دور الرجل الاجتماعي من المنزل من خلال تحجيم الرجل، وهو ما خلق مجتمعاً مليئاً بالأولاد الذين لا يعرفون آباءهم، مع آلاف الأمهات العازبات، وهي خدعة أصبحت المجتمعات العربية متأثرة بها بشكل أو بآخر خلال الفترة الماضية".وأوضحت أن "عدداً كبيراً من النساء العربيات، خُدعن باسم الحرية والمساواة، إذ بدأن يتجهن نحو سوق العمل، مع تهميش كبير لدور الرجل في الحياة، وهو ما خلق جيلاً من الفتيات اللواتي يخشين أن يصرحن بأنهن بارعات في الطبخ أو إدارة شؤون المنزل، خوفاً من وصمهن بكلمة "عبيدات الذكور"، البنات صارت تخاف تقول أنا بارعة في الطهي أحسن يلاحقها العار، بأنها عبدة ذكور ولو قالت مثلا إني أحب أو أغسل رجلي زوجي بالمي والملح هذه راح يصير عليها حملة هاشتاج، وأنا مع غسل رجلين الرجل إذا كان رجل كامل، أمال أنا راح أكون أنثى كاملة على منو؟ على أنثى مثلي؟ طبعا على رجل كامل".وتابعت: أن "هناك فرقاً من وجهة نظرها بين التي تعمل لتوفير حياة كريمة، والمرأة التي تعمل رغبة منها في الاستقلال التام عن الرجل أي أن التي تشعر بأنها يجب عليها العمل لأن تواجدها في البيت غلط".