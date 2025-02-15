أبرز ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان 2025 وأجورهم.. "مفاجآت ضخمة"

واعتاد رامز جلال في برنامج المقالب استضافة مجموعة من الفن وكرة القدم والإعلام.إمام عاشور نجم وسط هو أحد النجوم الذين صوروا حلقة مع رامز جلال في برنامجه لرمضان 2025 والذي سيطلق عليه اسم "رامز مالوش حل".وبحسب تقارير صحفية، فإن ثلاثي الأهلي، الفلسطيني وسام والمغربي أشرف بن شرقي، فضلاً عن محمد في رمضان سيظهرون مع رامز جلال.على الجانب الآخر، لا يوجد من الزمالك إلا لاعب واحد هو أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق والذي اعتاد التواجد مع الممثل في هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة، وذلك بحسب تقارير صحفية.وبحسب تقارير، فإن رامز جلال قد تفاوض مع عمر مرموش مهاجم سيتي للظهور في البرنامج لكن لا يبدو أن نجم آينتراخت فرانكفورت السابق قد وافق.وفيما يخص المقابل المادي لظهور الضيوف في برنامج رامز جلال، تشير تقارير صحفية إلى أنها قد تبلغ 300 ألف دولار للضيف الواحد.وتشير التقارير إلى أن المفاوضات أسفرت عن اتفاقات مبدئية مع بعض الفنانين حول أجورهم في برنامج رامز جلال حيث:محمد هنيدي: 300 ألف دولار.فيفي عبده: 400 ألف دولار.مصطفى أبو سريع: 35 ألف دولار.محمود حافظ: 40 ألف دولار.ومن المتوقع ان يستضيف رامز جلال من عالم الفن: أحمد فهمي، مي عمر، شيماء سيف، هشام ماجد، مصطفى خاطر، حسن الرداد، سمية الخشاب (رغم خلافها السابق مع رامز)، إيمي سمير غانم، محمد هنيدي، هنا الزاهد، أكرم حسني، نسرين أمين، أحمد سعد، ومصطفى أبو سريع. إضافة إلى النجم الهندي شاروخان، والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ومواطنتها نوال الزغبي، التي يُشاع أنها ستؤدي دورًا محوريًا في الحلقات بتوجيه الضيوف إلى المواقف التي تؤدي إلى المقلب.ويستمر رامز جلال في تقديم برامج المقالب منذ أكثر من 14 عامًا، حيث يثير الجدل كل موسم بأساليبه المختلفة التي تحقق نسب مشاهدة عالية، وكان آخرها برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي استضاف فيه الفن والرياضة وأوقعهم في مواقف محرجة بحيلة جديدة.