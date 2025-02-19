تحقيق رسمي في تسريب سجلات شاكيرا الطبية

أفادت على الخدمات الصحية الوطنية في بأن التحقيق جارٍ بشكل مكثف، حيث أكدت المتحدثة باسمها، كوباس، أن فريق التحقيق زار العيادة المعنية وعقد اجتماعات مع مسؤوليها لمناقشة الواقعة، مشيرة إلى أن التحقيق قد يستغرق 25 يومًا قبل صدور نتائجه النهائية، وقد تصل العقوبة إلى 430 ألف دولار.نُقلت الفنانة شاكيرا، البالغة من العمر 48 عامًا، إلى قسم يوم السبت الماضي، إثر شعورها بآلام حادة في البطن، ما اضطرها إلى إلغاء حفلها الغنائي الكبير الذي كان مقررًا يوم الأحد.وبعد دخولها المستشفى بوقت قصير، انتشرت تفاصيل سرية من تقريرها الطبي على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياء جمهورها ودفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل لكشف المسؤولين عن التسريب.أعلنت عيادة ديلجادو عن فتح تحقيق داخلي في الحادثة، ووصفت الأمر بأنه "انتهاك جسيم لأخلاقيات سرية المرضى". وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أكدت العيادة أنها حددت الأفراد المتورطين في التسريب، وبدأت في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم.