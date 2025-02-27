جدل كبير حول مسلسل "معاوية" وللعراق موقف سابق.. هذه التفاصيل

نيوز – فن وثقافة



أثار مسلسل "معاوية"، ضجة كبيرة بعد أن أعلنت مجموعة قنوات MBC عن عرضه في رمضان المقبل، عبر عرض الإعلان التشويقي الأول للمسلسل، الذي تم بثه عبر فضائية MBC 2 ومنصة "شاهد".





وبينما كان هناك كثير من التوقعات حول مصير المسلسل، أكد مصدر من مجموعة MBC، أن العمل سيعرض بالفعل في موسم رمضان المقبل، كما أوضح أن بيانًا إعلاميًا سيتم إصداره الخميس يوضح كل تفاصيل العرض، بما في ذلك الرد على تساؤلات الجمهور والنقاد.



"البرومو" التشويقي للمسلسل أظهر حروب وصراعات ملحمية مع استخدام تقنيات جرافيكس متقدمة، بالإضافة إلى إظهار أزياء الممثلين التي تعكس بدقة الحقبة التاريخية التي يجسدها المسلسل، وهي فترة تمتد إلى أكثر من 1400 عام.



*جدل كبير

ورغم ذلك، أثار الإعلان موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض للقرار المفاجئ بعرض المسلسل في وقت متأخر من الموسم الدرامي، دون أي تسويق سابق كما هو معتاد في مثل هذه الأعمال الكبرى.



ويتناول المسلسل فترة حكم الصحابي معاوية بن أبي سفيان، هذه الحقبة التاريخية المثيرة للجدل لا تزال موضوعًا للعديد من النقاشات بين المؤرخين.



ومر العمل بكثير من الأزمات منذ الإعلان عنه في عام 2023، بما في ذلك قرار هيئة الإعلام العراقية منع عرضه في العراق، بالإضافة إلى استبدال المخرج طارق العريان بالمخرج أحمد مدحت بعد اعتذاره.

الإعلان تم الترويج له تحت شعار "رمضان يجمعنا"، ما أضافه إلى قائمة الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2025."البرومو" التشويقي للمسلسل أظهر حروب وصراعات ملحمية مع استخدام تقنيات جرافيكس متقدمة، بالإضافة إلى إظهار أزياء الممثلين التي تعكس بدقة الحقبة التاريخية التي يجسدها المسلسل، وهي فترة تمتد إلى أكثر من 1400 عام.ورغم ذلك، أثار الإعلان موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض للقرار المفاجئ بعرض المسلسل في وقت متأخر من الموسم الدرامي، دون أي تسويق سابق كما هو معتاد في مثل هذه الأعمال الكبرى.ويتناول المسلسل فترة حكم الصحابي معاوية بن أبي سفيان، هذه الحقبة التاريخية المثيرة للجدل لا تزال موضوعًا للعديد من النقاشات بين المؤرخين.

كما خضع السيناريو لعدة تعديلات، وتردد أن بعض الأطراف تفكر في تقديم عمل درامي مضاد ردًا على مسلسل "معاوية".



ويضم المسلسل مجموعة من الممثلين من مختلف الدول العربية، منهم لجين إسماعيل، إياد نصار، سامر المصري، أيمن زيدان، صبا مبارك، سهير عمارة، جميلة الشيحي، عائشة بن أحمد، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، بالإضافة إلى سوسن بدر وميسون أبو أسعد. والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج أحمد مدحت.