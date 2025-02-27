تفاصيل إصابة الملحن عمرو مصطفى بالسرطان

وكتب خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمدلله.. قمنا بزيارة أخويا وحبيبي عمرو .. وهو يطمأنكم بأنه سوف يبدأ رحلة العلاج.. وإن شاء الله يقوم منها على خير.. أنا والفنانون: إسلام زكي وتامر حسين ونادر عبدالله وتامر عاشور ومصطفى نصر وهاني رمزي".من جانبه أكد الشاعر تامر حسين في تصريحات ان "، أن الروح المعنوية للملحن عمرو مرتفعة كثيراً، بعد أن وجد الدعم من زملائه وأصدقائه النجوم وكذلك الجمهور الكبير الذي تمنى له الشفاء العاجل.وأضاف تامر أن الحالة الصحية لعمرو مستقرة بشكل جيد، إلا أنه سوف يبدأ رحلة علاج جديدة خلال الفترة المقبلة، وسيتلقى بعض جرعات الكيمياوي، والتي حدد له الفريق الطبي المعالج حتى يتم على المرض بشكل نهائي.وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد أعلنت عن خضوع الملحن عمرو إلى عملية جراحية خلال الأيام الماضية، وتبين بعدها أن تلك العملية قد أجريت له لاستئصال ورم سرطاني، ليتصدر بعدها اسم عمرو محركات البحث.يذكر أن رصيد عمرو مليء بالألحان الشهيرة لكبار النجوم بالوطن العربي، حيث قدم للمطرب عمرو دياب أكثر من 36 أغنية على مدار أكثر من 20 عاماً من التعاون، ومن بين الألحان الشهيرة له مع الهضبة، أغنية "ليلي نهاري" و"وحشتيني" و"قصاد عيني" و"العالم الله" و"الليلادي" وغيرها.