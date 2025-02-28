التريلر الأول لفيلم "شريك 5" يكشف دور زيندايا المنتظر

وفيما أثارت اللقطات الأولى في التريلر حماس الكثيرين، لكن بالمقابل، أثارت تساؤلات بشأن تفاصيل القصة، أو أسلوب الرسوم المتحركة الذي سيتم اعتماده في الفيلم، المقرر عرضه في دور السينما نهاية العام المقبل.في المقطع الدعائي الأول للفيلم، البالغ مدته نحو نصف دقيقة، ظهرت شخصية "فليتسيا"، وهي تقول "أوه، تحب!"، مما يشير إلى أن هذه الشخصية ستلعب دوراً مهماً في مجريات الأحداث.يبدأ المقطع القصير للتريلر بلحظة فكاهية، حيث يظهر شريك والحمار وهما ينظران إلى مرآة سحرية، ليطرح سؤالًا شهيرًا: "مرآة السحر، من هو الأجمل من الجميع؟"، فترد المرآة بحماس: "شريك بالطبع!".ويُعرض مشهد لشريك وهو يظهر في حالة بدنية أكثر رشاقة وقوة، في لمسة كوميدية تضيف طابعاً جديداً على التقليدي لأحداث الفيلم.يتبع ذلك دخول فونا وابنة شريك وفونا، بالإضافة إلى بينوكيو، الذي ينمو أنفه بشكل فكاهي أثناء محاولته إنكار أنه هو من صنع الصور "الجذابة" لشريك.يعلن التريلر عن أسماء النجوم المشاركين في الفيلم مثل مايك مايرز (شريك)، إيدي مورفي (الحمار)، وكاميرون دياز (فونا)، لكن التريلر يُظهر رد فعل مفاجئ من أبطال الفيلم، حينما يُذكر اسم زيندايا، مما يضفي بُعداً جديداً للسلسلة مع عودة الشخصيات المحبوبة مثل شريك وفونا، وتقديم شخصية جديدة تجسدها زيندايا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.رغم أن هناك مهلة طويلة لوصول الفيلم إلى صالات السينما، إلا أنّ الجمهور انقسم ما بين متحمس للعمل، وبين من اعتبر أنّ شركة الإنتاج تحاول استغلال "سلسلة منتهية الصلاحية"، للحصول على المزيد من المال.وبينما أعجب الكثير من الأشخاص باختيار زندايا للعمل، أعربوا عن تطلعهم لمتابعة الفيلم، خاصة أنّها تطل بهيئة غولة مراهقة غريبة الأطوار."شريك" مستوحى من كتاب مصوّر صدر عام 1990 للكاتب ورسام الكاريكاتير ويليام ستيغ، وظهرت السلسلة لأول مرة عام 2001، الذي قدم للمشاهدين شريك، وهو غول يشرع في مهمة لإنقاذ الأميرة فيونا (دياز).فاز الفيلم بأول جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة وحقق أكثر من 488 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، تبعه شريك 2 عام 2004 وروى قصة لقاء شريك بوالدي فيونا.بعد 3 سنوات، في عام 2007، صدر "شريك 3" الذي تناول رحلة الغول للعثور على الوريث التالي للعرش، وفي عام 2010، تناول الفيلم الرابع أزمة منتصف عمره، في حين لا توجد أي معلومات عن مضمون الخامس.