إيقاف فنان مصري عن العمل لتعديه على لقاء سويدان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى رسمية تقدمت بها الفنانة لقاء سويدان إلى القانونية بوزارة الثقافة العام الماضي، اتهمت فيها الفنان ميدو بسبِّها والتعدي عليها على خشبة مسرح البالون أثناء تقديم العرض المسرحي "سيد درويش"، بالإضافة إلى قيامه بصفعها على وجهها.وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب إسدال الستار على العرض مباشرة حيث نشبت مشاجرة حادة بين الطرفين أمام الجمهور انتهت بتبادل الاتهامات بينهما قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي واتهامات متبادلة ما دفع لقاء سويدان إلى للشؤون القانونية ثم للقضاء الإداري.وكانت الفنانة المصرية لقاء سويدان اتهمت ميدو بالتعدي عليها لفظيًا أمام الجمهور مما دفعها إلى صفعه على المسرح وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في الواقعة حيث أحيلت القضية إلى النيابة الإدارية ثم إلى الإداري.وفي وقت سابق علقت سويدان في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" قائلة: "أنا مش هتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر.. وأمام الرقابة الإدارية"وتابعت: "مش هرد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.. ومتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرًا".وعرضت مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون قبل نهاية العام الماضي وضمت في قائمة أبطالها: ميدو ولقاء سويدان ورشا سامي وسيد جبر وشريف عبد الوهاب، وهي من تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.