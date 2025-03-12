تفاصيل عن حياة ريم مصطفى

وحاول رامز خلال الحصول على أسرار من حياتها لا يعرفها الجمهور، وكانت ترد مازحة عن الزواج والتمثيل وفتى الأحلام.ووُلدت فى عام 1986 بالقاهرة.ورفض أهلها وهى صغيرة دخولها إلى عالم الفن، فالتحقت بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون حتى تكون قريبه من شغفها.وسافرت «ريم» إلى للعمل فى مجال التسويق، ولكن أثناء عملها فى شركة هناك تعرضت لبعض المشاكل مع مديرها وذلك بسبب «صوت ضحكتها العالي»، ما دفع مديرها إلى كتابه مذكرة فيها، ولكنها لم تتقبل الأمر وتركت العمل.ولديها أصول تركية إذ أن جدتها لولدتها كان والدها تركي، ولكنها لم تذهب إلى تركيًا، حيث بدأت مشوارها فى مجال التمثيل فى 2013، وذلك من خلال مشاركتها بدور صغير فى مسلسل «فض اشتباك».وتزوجت وهى بعمر 19 عامَا، واستمر زواجها 10 سنوات، ولديها ولدين «عمر، وعلى».اما طليقها هو من دعمها خلال مشوارها فى مجال التمثيل.وترى أن ملامحها الشقراء وضعتها فى أدوار فنية معينة، ما صعّب عليها إخراج كامل موهبتها.وحصلت فى 2014 على شهرة كبيرة بعد أداءها المميزة فى مسلسل «هبه رجل الغراب».وشاركت فى العديد من الأعمال الدرامية ومنها «جبل الحلال، ونصيبي وقسمتي، وأمر واقع، وسرايا عابدين 2»، وبعض الأعمال السينمائية ومنها «أهل الكهف، وولاد رزق 3».وتأثرت «ريم» منذ صغرها بالفنانة شريهان، ما دفعها إلى تقليدها وصبغ شعرها حتى تشبهها.وتحلم بالعمل فى هوليوود، وتأدية دور ومختلف.وتجد ريم أن المشاهد الرومانسية من أصعب المشاهد التي تحتاج إلي وقت ومجهود كبير لتقمصها.وتتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز، كما تعلمت من تجربه انفصالها كيفية اختيار شريك حياتها، وأن الأمان والسعادة هما أساس نجاح أي علاقة.ولا تحب بعض الأشياء فى وجهها، ولا تفضل طول قامتها لأنها تشعر أنها فوق الطول الطبيعي للفتيات.وفي 2023 قدمت أول مسرحية لها بموسم الرياض بعنوان "قصة حياة امي".وهي تحب الأكل كثيرا وتعشق المطبخ وتخترع بعض الوجبات الجديدة.ولا تفضل الخروج وتحب المكوث في المنزل، كما تتميز شخصيتها بأنها مزاجية. وقالت ساخرة في برنامج رامز إيلون ماسك: عايزة أتجوز وأسيب الشغل وأقعد في البيت".كما ذكرت مواصفات فتى أحلامها، لنفس البرنامج: "يكون مُز وطويل".