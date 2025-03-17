نانسي عجرم تدلع زوجها وتغني له في حفل سحور رمضاني

وأثارت عجرم تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جمعها بزوجها، فادي الهاشم، خلال الأمسية.وظهرت بإطلالة راقية بفستان أسود، فيما جلس فادي إلى جوارها وسط أجواء عائلية تبعث على الدفء والعفوية.وخلال الحفل، طلب الحضور من أداء إحدى أغانيها، فاختارت "طول عمري نجمة"، وخصت زوجها بمقطع من كلماتها، قائلة: "إنت حليت فعيون الناس لما بقيت ويايا... إرحم أيام لما تمنيت تتصور صورة معايا".وشهدت السهرة مشاركة مميزة من ماغي بو غصن التي حضرت برفقة زوجها جمال سنان، حيث انضم إليهما باسم مغنية، وظهر الثلاثي في فيديو وهم يتفاعلون مع شارة مسلسل "بالدم - أنا مين"، بصوت ماريلين .كما قدم ملحم زين أغنيته الشهيرة "غيبي يا شمس"، وشاركه في الغناء الفنان جسار، مما أضفى أجواًء طربية رائعة على السهرة.وأغنية "طول عمري نجمة" أثارت الكثير من الجدل عند صدورها، حيث ربطها البعض بشائعات عن انفصال عن زوجها، إلا أن ظهورهما معًا في الحفل الرمضاني جاء بمثابة رد حاسم على هذه الأقاويل.وسبق أن نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو من كواليس إعلان فودافون الرمضاني، ظهر فيه فادي وهو يعتني بها ويقدم لها القهوة.