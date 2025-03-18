اصالة نصري تتحدث عن الدولمة العراقية والمسكوف

وقالت نصري في لقاء متلفز ان "زوجها لديه مطعم عراقي، وان الاكل العراقي كثيرا"، مبينة ان "زوجي بيحب الاكل العراقي الي انا أيضا احبة".وأضافت ان "الاكل العراقي الذي احبه هو الرز مع الحم والدولمة التي تعمل بطريق احترافية"، لافتا الى ان "اهل زوجي عندما يزورونا ويعملون لنا الاكل العراقي فاعشق أنواع الخضار التي يعملوها".وأكدت ان "السمك العراقي المسكوف كثيرا"، لافتة الى ان "السمك المسكوف له طريقة معينة وليس في قبل المنزل".وبينت "عندما يزورونا اهل زوجي فانهم يعملون كل الاكل العراقي اللذيذ".