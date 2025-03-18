شذى حسون تكشف عن تفاصيل جديدة لخلافها القديم مع إليسا (فيديو)

وقالت في مقابلة تلفزيونية في برنامج "العرافة" مع الإعلامية ، إن صرخت بصوت عالٍ في أحد المطاعم، "مين شذى؟"، خلال تواجدهما معاً في المكان ذاته.وأبدت شذى استغرابها من تصرف ذاك، لكنها قالت إنها لا تحمل مشاعر حب أو كره تجاهها، وفي الوقت ذاته لا تفضل رؤيتها.ومع ذلك، كشفت الفنانة العراقية أنها تستمتع بأغنيات القديمة، مشيرةً لكون سلوك معها قد لا يمثل شخصيتها الحقيقية، سيما انها لا تعرفها عن قرب وبشكل شخصي.كما قالت إن المغنية قد تكون من الشخصيات التي يسهل استفزازها، وبسبب ذلك صرخت "مين شذى".وخلال اللقاء الطويل، تحدثت عن علاقتها ومواقفها مع عدة فنانين، بينهم أحلام، بسمة بوسيل، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب، ومحمد رمضان.والجدير بالذكر، انطلقت لعالم الشهرة في الغناء من برنامج "ستار أكاديمي" عام 2007، قبل أن تقدم عدة أغانٍ وألبومات ناجحة جعلتها من أبرز المغنيات العراقيات في الساحة الغنائية حالياً.