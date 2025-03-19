قرار بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.. ما تفاصيل؟

وجاء في بيان رسمي صادر عن النقابة: "بناءً على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة ضدها، نود إعلامكم أنه قد صدر قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2025، بعدم منح تصريح بالغناء لها داخل جمهورية العربية".وتضمن البيان تفاصيل التحقيقات، حيث أشار إلى أنه في 22 ديسمبر 2024 وردت الشكوى المقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين (الملقب بخالد التهامي) ضد هيفاء وهبي.وأوضح البيان أن التحقيقات تمّت بناءً على قرار صادر في 5 يناير 2025، وتم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات في 20 يناير 2025. لكن هيفاء وهبي لم تحضر الجلسات المحددة في 27 يناير و10 فبراير 2025، مما أدى إلى قرار لجنة التحقيق بعدم منحها تصريحًا بالغناء في ، وهو القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في 16 مارس 2025.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام في الساعات الماضية عن إلغاء الحفل الذي كانت ستقيمه هيفاء وهبي بمناسبة عيد الفطر، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا الإلغاء.