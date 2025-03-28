Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
منع بشير الحجيمي من الظهور الإعلامي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل نقل الفنانة إيناس النجار للعناية المركزة

فن وثقافة

2025-03-28 | 08:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل نقل الفنانة إيناس النجار للعناية المركزة
المصدر:
العربية
1,515 شوهد

السومرية نيوز – فن وثقافة

تعرضت الفنانة التونسية إيناس النجار لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، في حالة صعبة ومتدهورة بعد إصابتها بانفجار في المرارة.

وأجرى عدد من الأطباء فحصا طبيا سريعا على الفنانة، وقرروا دخولها غرفة العناية المركزة.

من جانبها، كشفت صديقة مقربة من إيناس النجار، أن حالة الفنانة تدهورت فجأة دون سابق إنذار، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها سوار النجار وبعض صديقاتها بالقاهرة.

وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى أكد الطبيب المعالج لها ضرورة نقلها إلى غرفة العناية المركزة، كاشفا أنها تعرضت لانفجار المرارة، مما تسبب في تعرض حياتها للخطر، ولابد من بقائها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين تحسنها.

وأوضحت أنه بعد مرور عدة ساعات لم تتحسن حالة إيناس النجار، بل دخلت في غيبوبة، ويحاول الفريق الطبي المعالج إفاقتها وإعادتها لوعيها لكن حتى الآن مازال الأمر كما هو.

وساند عدد من الفنانين، إيناس النجار في محنتها المرضية وطلبوا من الجمهور الدعاء لها، ومن بينهم الفنانة منة جلال والفنان محمد لطفي والمنتج طارق رمسيس وآخرين.

من هي إيناس النجار
يذكر أن الفنانة إيناس النجار قد شاركت في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري ومحمد لطفي ومحمود قابيل ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.
 
وإيناس النجار هي ممثلة تونسية ولدت في 28 يونيو 1983، بدأت حياتها الفنية في مصر بعد ظهورها في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للفنان بهاء سلطان، مما لفت انتباه المخرج محمد النجار، الذي رشحها للمشاركة في أول أعمالها السينمائية "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة، من بينها فيلم "بحبك وأنا كمان" للفنان مصطفى قمر، وفيلم "على سبايسي" مع المطرب حكيم، وعدد آخر من الأعمال.

>> تابع قناة السومرية على تويتر 
 

نقل الفنانة إيناس النجار

العناية المركزة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
الصالحية بغداد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-27
Play
الصالحية بغداد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-27
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
Play
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
بال 90
Play
بال 90
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
Play
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-27
Play
نشرة ٢٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
Play
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
زار رمضان
Play
زار رمضان
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
Play
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
الصالحية بغداد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-27
Play
الصالحية بغداد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-27
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
Play
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
بال 90
Play
بال 90
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
Play
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-27
Play
نشرة ٢٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
Play
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
زار رمضان
Play
زار رمضان
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
Play
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
اخترنا لك
"بالـ 90".. اللّغز الذي شغل العراق وأعاد الحياة لبرامج المسابقات في رمضان!
06:00 | 2025-03-27
سرطان ومنصب وزاري.. ماذا تعرف عن رامي عياش؟
12:50 | 2025-03-26
بضمنها بياض الثلج.. 5 أفلام من ديزني حوِّلت لنسخ حية
12:19 | 2025-03-26
تركوا بصمة دون ان يعرفهم الكثيرون.. 10 شخصيات غيرت مجرى التاريخ
09:48 | 2025-03-26
عطلة رسمية في لبنان... عيد يجمع اللبنانيين في زمن التباعد!
09:16 | 2025-03-25
تصاعد الأزمة بين رمضان وصبري
05:04 | 2025-03-25
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.