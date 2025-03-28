تفاصيل نقل الفنانة إيناس النجار للعناية المركزة

وأجرى عدد من الأطباء فحصا طبيا سريعا على الفنانة، وقرروا دخولها العناية المركزة.من جانبها، كشفت صديقة مقربة من إيناس ، أن حالة الفنانة تدهورت فجأة دون سابق ، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها سوار وبعض صديقاتها بالقاهرة.وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى أكد الطبيب المعالج لها ضرورة نقلها إلى العناية المركزة، كاشفا أنها تعرضت لانفجار المرارة، مما تسبب في تعرض حياتها للخطر، ولابد من بقائها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين تحسنها.وأوضحت أنه بعد مرور عدة ساعات لم تتحسن حالة إيناس النجار، بل دخلت في غيبوبة، ويحاول الفريق الطبي المعالج إفاقتها وإعادتها لوعيها لكن حتى الآن مازال الأمر كما هو.وساند عدد من الفنانين، إيناس النجار في محنتها المرضية وطلبوا من الجمهور الدعاء لها، ومن بينهم الفنانة منة والفنان محمد لطفي والمنتج طارق رمسيس وآخرين.من هي إيناس النجاريذكر أن الفنانة إيناس النجار قد شاركت في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن وعبير ومحمد لطفي ومحمود قابيل ومن تأليف وإخراج .