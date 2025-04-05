فضيحة تهز هوليوود.. فان دام متهم بالاستغلال الجنسي

وأفادت تقارير بأن الممثل البلجيكي البالغ من العمر 64 عاما متهم بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة مع 5 نساء رومانيات كن ضحايا لعصابة إجرامية بقيادة رجل الأعمال الروماني موريل ، الذي يدير وكالة عارضات أزياء مشبوهة.ووفقا للشكوى الجنائية المقدمة إلى المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT)، تم تقديم النساء الخمس كـ"هدية" لفان دام خلال مهرجان كان السينمائي في ، حيث كن يعملن كعارضات أزياء في .وأكد المحامي كوكوليس، ممثل إحدى الضحايا، أن "النساء كن في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وأن كان على علم مسبق بأنهن يتعرضن للاستغلال من قبل الشبكة الإجرامية، مدعما ذلك بشهادات شهود".وتأتي هذه القضية كجزء من تحقيق روماني موسع بدأ في عام 2020 حول شبكة المتهمة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرات جنسيا.وبما أن الواقعة حدثت في ، فإن الإجراءات القانونية تتطلب موافقة الفرنسية لنقل التحقيقات إلى ، حيث قد يستدعى للإدلاء بشهادته.وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من ممثلي فان دام أو من DIICOT رغم انتشار الخبر في .يذكر أن فان دام، المولود عام 1960، هو أحد أبرز نجوم أفلام الأكشن في التسعينيات، مثل "بلودسبورت" و"يونيفرسال سولجر"، قبل أن ينتقل إلى الإخراج.