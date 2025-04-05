ماغي بو غصن تثير الجدل بتصريح جريء: أنا نجمة لبنان الأولى

وقالت في لقاء: "هناك من يدعو عليّ بالموت، لكنني لست ملاكًا، ولن أسكت عن الإساءة بعد اليوم".وأشارت إلى أنها تدرك حساسية موقعها كونها زوجة المنتج ، صاحب شركة "إيغل فيلمز"، وعلّقت: "أنا زوجة أهم منتج في المنطقة، وهذا بحد ذاته تحدٍّ وخطر".وعندما سُئلت عن هوية نجمة الأولى، أجابت بثقة وابتسامة: "أنا"، مؤكدة أنها تقسم أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بالدم" مع 4 نجمات لبنانيات هن: سينتيا كرم، ماريلين ، ، ورولا بقسماتي.وكشفت ماغي عن عمرها الحقيقي قائلة: "أنا في الخمسين من عمري، وراضية جدًا عن نفسي"، وأضافت أنها تشعر بالنشاط أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد اعتمادها على الرياضة كجزء من روتين حياتها.وأكدت ماغي أنها لم تمارس أي ضغوط على الكاتبة في مسلسل "بالدم"، موضحة أنها لا تسعى لإقصاء أحد من الساحة الفنية، قائلة: "لا أهتم بمن لا تحبني من الفنانات، ولا أستبعد أي ممثل أو ممثلة"، وشدّدت على أنها لا تؤمن بشراء محبة الجمهور: "محبة الناس لا تُشترى".