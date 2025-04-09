بيسان إسماعيل تعلن موعد أولى حفلاتها وتعلق على الحسد.. هل انفصلت؟

كشفت الفنانة واليوتيوبر السورية بيسان عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بمشوارها الفني والشخصي، مؤكدة استعدادها لإطلاق مشروع جديد خلال الفترة المقبلة، دون أن تفصح عن طبيعته.وبينت بيسان أنها "ستحيي أولى حفلاتها الغنائية في خلال شهر أغسطس/ آب المقبل"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تُعد بداية لتوجهها المستقبلي نحو إحياء الحفلات، لكنها شددت على ضرورة انتظار الوقت المناسب للوقوف على المسارح الكبرى، وقالت في هذا السياق: "لا بد من إغناء أرشيفي الفني قبل اتخاذ هذا القرار."وتطرقت بيسان في حديثها إلى علاقتها بخطيبها اليوتيوبر محمود ، موضحة أن موعد زواجهما أصبح قريبًا، لكنها لم تؤكد بعد إن كان سيتم خلال عام 2025.وأبدت استغرابها من الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا حول انفصالهما، مؤكدة أن البعض يستغل انشغالهما وانعدام اللقاءات العلنية بينهما للترويج لمعلومات غير صحيحة، وأضافت: "هناك من يطلق الأحكام جزافًا ويتحدث عن خلافات لا وجود لها."وختمت حديثها في هذا الجانب قائلة: "فليستمروا بإطلاق الأحكام المسبقة، سنتزوج وننجب الأطفال."وأعلنت بيسان عن نيتها التوجه نحو عالم الأعمال، حيث تعمل حاليًا على إطلاق مشروع جديد، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي، مؤكدة أنها تحرص على عدم الكشف عن المفاجآت قبل أوانها للحفاظ على عنصر التشويق لدى جمهورها".وتابعت: "لا أخاف من الحسد، وأحرص على أن أكون كتابًا مفتوحًا، لكن لا أحب الكشف عن المفاجآت قبل موعدها. أفضل أن يبقى الحماس في أوجه عند الجمهور".