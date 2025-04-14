اشبه ببدلة رقص "نسائية".. انتقادات واسعة لزي محمد رمضان بحفلته الأخيرة

ونشر رمضان صورة عبر حسابه الرسمي على ، مُقارِنًا فيها بين مشهدين من حياته؛ الأول يعود لسنوات ما قبل ، حين كان ينتظر أصدقاءه أمام محطة المترو لزيارة السينما وتناول وجبة كشري، في أوقات لا تشغله فيها سوى واجباته الدراسية، والثاني وهو يقف اليوم أمام طائرته الخاصة في مطار لوس أنجلوس، متجهًا لإحياء حفله في ، حيث يستقل طائرة بدرجة كبار الزوار، ويتناول السوشي في الأجواء، على حد وصفه.وأضاف رمضان: "الضحك أيام زمان كان مختلف، والصحبة راحت، لكن لو رجّعوني الوراء، مش ممكن أبدّل الواقع أنا فيه دلوقتي بأي لحظة من اللي فاتت".ورغم الأجواء الحماسية التي سادت حفله في المهرجان، والذي شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتفاعلًا لافتًا مع أغنياته المعروفة، إلا أن حضوره قوبل بموجة نقد حادة على مواقع التواصل، لا سيما بعد ظهوره بزيّ اعتبره البعض غير لائق، حيث شبّهه عدد كبير من المتابعين ببدلة راقصة، ما أدى إلى هجوم عنيف.