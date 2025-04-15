بعد اختفاء لسنوات.. الفنان دريد لحام يظهر في مطار دمشق (صور)

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تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو وثق لحظة وصول الفنان السوري القدير ، برفقة شريكة حياته إلى .



وبحسب وسائل إعلام ، يعد هذا الظهور العلني الأول للنجم المخضرم منذ التغيرات السياسية المتلاحقة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ما أضفى على الحدث طابعاً خاصاً وأثار فضول المراقبين والمعجبين على حد سواء.

وظهر وزوجته داخل صالة الوصول في المطار، محاطًا بهدوء لافت، ودون مظاهر استقبال رسمي أو احتفاء خاص يليق بمكانته الفنية الرفيعة وتاريخه الحافل بالإنجازات التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور العربي، وهذا المشهد الذي وثقته عدسات الهواتف المحمولة، سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، ليثير موجة واسعة من التفاعل والتعليقات المتباينة.



وكان الاستقبال "الهادئ" لشخصية بحجم لحام مستغربا بعض الشيء، وهو الذي يعتبر من أبرز رموز المسرح والتلفزيون والسينما في والعالم العربي، وسط تساؤلات عن الظهور وتوقيته، والرسائل التي قد يحملها هذا الوصول الصامت.