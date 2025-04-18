من هو الفنان سليمان عيد؟.. ومتى كان اخر ظهور له؟

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كان الظهور الأخير للفنان عيد أمام الناس والكاميرات منذ يومين، وبالتحديد أمس الأول الأربعاء في عزاء المنتج الفني بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتوفى الفنان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع : "أبويا فى ذمة الله"، كما أعلن ابنه عن موعد الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة.



من هو سليمان عيد؟

سليمان عيد من الممثلين الذين اشتهروا بخفة الدم، وقد صرح من قبل عن الأدوار الصغيرة التي قدمها في بداية الفني، موضحًا أنه في البداية لم يكن راضيًا عنها، لكنه كان يؤمن أن الاجتهاد والعمل أفضل من انتظار العون من الآخرين.

وأشار إلى أنه بعد سنوات طويلة من العمل، اكتشف أن هذه الأدوار الصغيرة كانت السبب في نجاحه وانتشاره، وأن الجمهور أحبها أكثر من بعض الأدوار الكبيرة التي قدمها لاحقًا.



وعن بدايته الفنية، أوضح أنه أثناء دراسته الجامعية التقى بالأستاذ شاكر خضير، ومن خلاله شارك في مسرحية مع الفنان الكبير

وأضاف أن أول أجر له كان 75 جنيهًا، ثم زاد ليصبح 150 جنيهًا مع الوقت.

وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات العشرين.



كان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، اشترك بعد ذلك في أفلام (طيور الظلام) و(النوم في العسل) و(همام في أمستردام) والعديد من المسلسلات ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.