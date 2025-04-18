وفاء عامر تدافع عن محمد رمضان بعد أزمته الأخيرة

وأشارت وفاء إلى أن رمضان لا يستحق فقط الانتقادات المتعلقة بمظهره، بل يجب تسليط الضوء على مواقفه الإنسانية، مثل تبرعه السخي للاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا.أوضحت أن كان قد تبرع بمبلغ 250 ألف جنيه مصري كدعم للاعب كرة القدم المصري الراحل إبراهيم شيكا، الذي توفي مؤخرًا بعد صراع طويل مع مرض .وتابعت أن هذا التبرع تم من خلال برنامج "مدفع رمضان"، الذي قدمه رمضان في شهر رمضان الماضي، لافتة إلى أن تلك اللفتة الإنسانية كانت محل إشادة من مقدمة البرنامج، رغم اختلافها مع رمضان في مواقف أخرى.