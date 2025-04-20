مفاجأة جديدة من محمد رمضان بعد "بدلة الرقص"

وأعلن رمضان تغيير اسمه على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" ليُصبح "Mr 1"، موجّهًا شكره لإدارة شركة "ميتا" على دعمها له.وشارك الفنان، الذي سبق أن أطلق على نفسه لقب "نمبر ون"، مجموعة صور له في مدينة لوس أنجلوس، من بينها صورة تُظهر تغيير اسم حسابه على "إنستغرام".وعلّق على الصور قائلًا: "أنا ممتن جدًّا لعائلتي الثانية Meta وتطبيقي المفضل على هذه الهدية الرائعة، تغيير اسم حسابي إلى MR1 Mister One ".وأحيا رمضان حفله الأول ضمن فعاليات مهرجان " " يوم 14 نيسان الجاري، ليُصبح أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي الذي يُقام في ولاية ، إلا أن إطلالته بدت صادمة لكثيرين، ما وضعه في مرمى السخرية والهجوم.وطالب البعض بمحاسبته قضائيًّا على هذا الظهور، حتى إن المحامي أشرف قدّم بلاغًا إلى ، كما أصدر في قرارًا بتحويله إلى التحقيق، بعدما اعتبر أنه أساء إلى الشعب المصري بهذا الظهور غير اللائق.