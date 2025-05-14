نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في مهرجان كان الفرنسي (صور)

واختارت لهذه المناسبة فستاناً أبيض طويلاً بطابع ملكي من تصميم المصممة العالمية تمارا .وامتاز الفستان بقصّته الناعمة التي انسابت برقي، وزيّن بتفاصيل مبتكرة عند الخصر على شكل طيات هندسية أضافت عليه لمسة عصرية مميزة.أما المكياج فقد استخدمت به مستحضرات علامتها التجارية ولا ننسى القفازين الذين اضافة لمسة درامية على اللوك والشعر الاسود الطويل المنسدل الأسفل ظهرها.