رسالة غامضة من دنيا سمير غانم

وقالت في رسالة "إنستغرام": "لا تتجاهل حدسك عندما يقول: أنا لست مرتاحًا في هذا المكان، أو مع هذا الشخص".موعد عرض مسلسل Stranger Things 5 على نتفليكسمن جهة أخرى، انتهت دنيا من تصوير أحدث أفلامها، " الغلابة"، والمقرر عرضه في صيف 2025.وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا دور فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وتعمل كحارسة شخصية للبطل، الذي يجسد شخصيته الفنان . يمر الثنائي بمواقف كوميدية مليئة بالإثارة.والفيلم من بطولة: دنيا ومحمد ومحمد ثروت ومحمد وسلوى عثمان.ويشارك عدد من ضيوف الشرف مثل وأوس أوس. الفيلم من تأليف ، إنتاج السبكي، وإخراج أحمد الجندي.