إطلالة لافتة لـ هنا الزاهد خلال العيد (صور)

وبدت الزاهد في الصورة وهي تجلس بهدوء على أريكة ذات تصميم أنيق، وسط أجواء مريحة وديكور بسيط، ما أضفى على إطلالتها طابعًا هادئًا وراقيًا.وتتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، حيث عبّروا عن إعجابهم بجمالها الطبيعي وحُسن اختيارها للأزياء التي تعكس ذوقها الراقي، فيما وصفها آخرون بـ “سندريلا”.ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع نشاطها المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة جمهورها بلقطات من حياتها اليومية، إلى جانب استعداداتها للمشاركة في أعمال فنية جديدة من المنتظر الإعلان عنها قريبًا.