سيرين عبد النور تخرج عن المألوف بإطلالة تاريخية (صور)

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نشرت الفنانة والممثلة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" ألبوم صور من جلسة تصويرية غير اعتيادية خطفت الأنظار على "السوشيل ميديا"، وعلّقت على المنشور بالقول: " يتجنب المعركة".



في لوحة بصرية مستوحاة من زمن الأساطير، ظهرت بإطلالة معتّقة (Vintage) تحمل نَفَس العصور الرومانية، لكن بلمسة حديثة لا تخطئها العين.



وحملت الإطلالة توقيع المصمم ليث معلوف، وتنسيق الستايلست الذي اختار لها أكسسوارات ذهبية اقتصرت على إسوارة ضخمة غطّت قسماً كبيراً من ذراعها وأقراط ناعمة، رسّخت صورة المرأة المحاربة الآتية من العصور القديمة.