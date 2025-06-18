الموت يغيب نجمة "الحب والحمام"

وقد بدأت مسيرتها الإبداعية في مسرح "تشيخوف" بموسكو من المشاركة في مسرحية "هنا " من إخراج تشاشين.وُلدت تينياكوفا في 3 يوليو 1944. وتخرّجت من معهد لينينغراد الحكومي للمسرح والموسيقى والسينما.وانضمّت بعد تخرجها إلى الكومسومول (لينكوم) في لينينغراد، ثم انتقلت إلى مسرح الدراما الكبير في لينينغراد. وانضمّت عام 1988 إلى فرقة مسرح "تشيخوف" الفني بموسكو.وقدّمت الفنانة أعمالا عديدة في المسرح والسينما، أبرزها دور "العمة شورا" وهو أحد الأدوار الرئيسية في فيلم "الحب والحمام" من إخراج والذي تحول لاحقا إلى أيقونة سينمائية سوفيتية وروسية.وبالإضافة إلى فيلم "الحب والحمام" شاركت ناتاليا في أكثر من 50 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، منها:* "العربة " (1967)،* "علي والأربعون لصا" (1983)،* "الآباء والبنون" (2008) وغيرها.وتميّزت أدوارها بالعمق والعفوية سواء في الأعمال الدرامية أو الكوميدية.