رامز جلال يُنهي تصوير فلمه الجديد.. هذا موعد العرض

جاء ذلك بعد فترة تصوير امتدت لنحو شهرين متواصلين، بدأت عقب انتهاء عيد الماضي، استعدادًا لطرحه رسميًا في موسم الصيف السينمائي للعام المقبل 2025وتجري حاليًا أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، تمهيدًا لتجهيزه للعرض في دور السينما، حيث يسعى فريق العمل للانتهاء من مرحلة ما بعد التصوير خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للفيلم الدخول إلى خريطة أفلام موسم صيف 2025 المرتقب."بيج رامي" من بطولة ، إلى جانب الفنانة ، ومحمد الشهير بـ"توتا"، ومحمد أنور، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. الفيلم من تأليف ومصطفى عمر، ومن إخراج ، وتدور أحداثه في قالب كوميدي بأسلوب غير تقليدي، وهي السمة التي اعتاد عليها جمهور رامز في معظم أعماله السينمائية.ويُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين رامز جلال والمؤلفين فاروق هشام ومصطفى عمر، واللذان اشتهرا بتأليف مجموعة من الأعمال الكوميدية الناجحة في الدراما التليفزيونية، من أبرزها مسلسل "لهفة" للفنانة ، و"هربانة منها" للفنانة ، و"خلصانة بشياكة" الذي شارك في بطولته كل من أحمد مكي وهشام ماجد وشيكو، بالإضافة إلى "ربع رومي" من بطولة مصطفى خاطر، و"إسعاف يونس" للفنان ، وأيضًا مسلسل "عمر ودياب" الذي قام ببطولته علي ربيع ومصطفى خاطر.