وفاة الإعلامية المغربية كوثر بودراجة بعمر الـ 37 عاماً

وخيم الحزن على أصدقائها والمقربين منها في الوسطين الإعلامي والفني، وحرص العديد منهم على نعيها برسائل مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكان من اللافت تأثر الفنان بلعياشي برحيلها، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تأجيل طرح أغنيته الجديدة "الجيلالي Jillali" حدادًا عليها.وكتب: "السلام عليكم أصدقائي تم تأجيل تاريخ طرح أغنية ”الجيلالي Jillali ” لسبب وفاة الصديقة كوثر بودراجة إنا لله و إنا إليه اللهم ارحمها و اغفر لها".بدأت كوثر بودراجة مسيرتها الإعلامية في سن مبكرة، واشتهرت بتقديم عدد من البرامج الفنية والثقافية على قنوات مغربية، وتميزت بأسلوبها الهادئ والمميز.انطلقت من خلال برنامج ، ثم تألقت في قناة نسمة عبر عدة برامج مثل "ناس نسمة" و"ممنوع على الرجال"، قبل أن تلتحق بقناة "ميدي 1 تي في" حيث قدمت برنامج "جاري يا جاري"، كما شاركت في برنامج "مذيع العرب" الذي بث على قناتي والحياة المصرية.ولم تقتصر مسيرتها على الإعلام فقط، بل خاضت تجربة التمثيل وشاركت في أعمال درامية مثل "الماضي لا يموت"، "سولو دموعي"، " بنات"، و"سلمات أبو البنات"، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم الخيال "Atoman 2025".