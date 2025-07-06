تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير

وعلق الصحفي في هيئة البث العبرية المعني بالشؤون العربية روعي كايس، على ظهور الزعيم، قائلا إنه "أحد أعظم الممثلين في ، وتقريبا لا يوجد إسرائيلي يتحدث العربية إلا ويعرف هذا النجم".ونشرت صفحة على ، صورة للزعيم من حفل حفيده إمام، لتنتشر الصورة سريعا على منصات وسائل التواصل، وسط تعبيرات عن ظهور النجم المحبوب مجددا بعد سنوات من الاختفاء وشائعات متكررة عن حالته الصحية.وكان آخر عمل قدمه عادل إمام، هو مسلسل " "، الذي عرض عام 2020، بينما كانت آخر أفلامه هو "زهايمر" الذي عرض في تشرين الثاني عام 2010، واتجه للأعمال الدرامية على مدار عقد كامل.