"اهان العملة".. محمد رمضان يخضع للتحقيق

وبحسب صحف محلية، يأتي هذا التطور بعد أن تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الفنان ؛ بسبب ملابسه المُثيرة للجدل أثناء وجوده بمهرجان في ، واصفًا إياها بأنها لا تليق بمكانة فنان يمثل الثقافة المصرية في الخارج، وتتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية الراسخة في المجتمع المصري.وتضمن البلاغ أيضًا اتهامات للفنان محمد رمضان بأن الملابس التي ارتداها في مهرجان كوتشيلا تمس هيبة الدولة وتضرب بعرض الحائط الجهود المبذولة لغرس القيم السليمة في نفوس الناشئين الصغار، لا سيما أن ملابسه تضمنت استخدامًا غير لائق لصورة العملة المصرية، ما يستوجب المساءلة القانونية.ورفض المحامي في بلاغه أن يتم توصيف وإدراج تصرفات محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا تحت بند "الحرية الشخصية"، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه التصرفات دون رادع قانوني حاسم، أمر يشجع على الانحلال والتسيب الأخلاقي.ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد أغلق القضاء المصري ملف اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري في كوتشيلا، بعدما قضت محكمة مصرية يوم 16 يوليو/تموز الجاري برفض الدعوى المدنية المقامة ضده، وتأييد حكم براءته في القضية المتهم فيها بإهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد رمضان أثار موجة عارمة من الغضب الجماهيري لدى الرأي العام المصري، في أبريل/نيسان الماضي، بعد ظهوره بإطلالة وصفت بأنها "شبه نسائية" في حفله الغنائي خلال مهرجان كوتشيلا بولاية في ، ما حرك ضده موجة من البلاغات تضمنت اتهامات تتعلق بالإساءة للدولة المصرية والقيم والعادات المجتمعية.