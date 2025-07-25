شاهد.. إطلالة جريئة لبسمة بوسيل وسط البحر

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الحلاوة والجمال ده، ما شاء الله، جميلة، أجمل روح، القمر كله".وطرحت ، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو نسيني ليه كده؟، خسارة، وصلتني شي أخبار، حلم".وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم " " مع ، "توتا"، ، ، محمود حافظ ومن إخراج .