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ماذا قال المشاهير عن لطفي لبيب؟

فن وثقافة

2025-07-30 | 10:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا قال المشاهير عن لطفي لبيب؟
162 شوهد

السومرية نيوز – فني
نعى عدد كبير من مشاهير الفن والشخصيات العامة الفنان الراحل لطفي لبيب، كما عبر مسؤولون رسميون عن فداحة الخسارة التي تلقاها الفن في مصر والعالم العربي برحيل فنان بهذه القيمة.

ونشر كريم عبد العزيز صورة للفنان لطفي لبيب عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا: "وداعا أستاذ لطفي لبيب، اللّه يرحمك يا رب، شرُفت واشتغلت مع أستاذ لطفى كثيرا، كان دائما الأستاذ الفنان، الخلوق، المثقف.. اللّٰه يرحمك يارب".
وكتب أحمد السقا "البقاء لله.. وداعًا الفنان القدير لطفي لبيب.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا أستاذ لطفي، ويجعل مثواك الجنة.. خالص العزاء لأهله وأحبائه".
وقالت ريهام عبد الغفور "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سنفتقدك يا حبيبي وسنفتقدك قلبك الطيب وابتسامتك التي لم تفارقك وجهك أبدًا حتى في شدة مرضك، في الجنة ونعيمها بإذن الله الفنان الكبير لطفي لبيب".
كما حرص أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على نعي الراحل لطفي لبيب، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "وداعًا صاحب البهجة".
وأعرب إدوارد، عن حزنه الشديد لفقدان الفنان لطفي لبيب، حيث كتب في نبرة مؤثرة قائلا: "ياما اشتغلنا سويا سنين وسنين، ياما نصحتني وعلمتني، أكيد أنت في مكان أحسن مما نحن فيه، الله يرحمك يا حبيبي ويصّبر عائلتك".
ورثت الفنانة يسرا اللوزي، الراحل لطفي لبيب، حيث كتبت: "فقدنا اليوم واحدا من أهم وأحب الممثلين لمصر لطفي لبيب، ربنا يرحمه.. نسأل الله أن يكون مثواه الجنة، وربنا يصبّر أهله وأحبابه".
وعلق الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر "فيسبوك" قائلا : "الراحة الأبدية أعطه يا رب، والنور الدائم فليضيء له، وليسترح بسلام، آمين".
وأضاف: "فقد العالم أجمع والوسط الفني بصفة خاصة جوهرة خالدة بعد صراع مع المرض، الفنان لطفي لبيب، الذي ظل مبتسمًا حتى آخر لحظة في حياته".
وأكد الأب بطرس دانيال، عبر صفحته الرسمية أن "الراحل لم يكن مجرد فنان، بل كان إنسانًا نبيلًا أحب جمهوره بصدق، واحترم فنه، وكان دائم التشجيع للفنانين الشباب، محفزًا لهم على تقديم الأفضل".
وتابع: "لطفي لبيب كان يملك حضورًا فنيًّا وإنسانيًّا نادرًا، وتاريخًا مشرفًا من الأعمال الهادفة التي ظلت محفورة في قلوب المصريين والعرب".
وبرحيل لبيب، يُغلق القوس في تجربة امتدت لأكثر من 50 عامًا قدّم فيها الراحل مئات الأعمال المتنوعة بين المسرح والمسلسلات والأفلام التي كشفت عن موهبة فريدة وقدرة استنثنائية على التلون بين الخير والشر، الاجتماعي والسياسي، الواقعي والفانتازي.
وتميز الفنان الراحل بحضور لافت على الشاشة وقدرة مدهشة على "سرقة " الكاميرا من نجوم الصف الأول، رغم أنه كان يظهر دائمًا في أدوار الصف الثاني، لكن المخرجين والمنتجين والنجوم كانوا يراهنون عليه باعتباره "تميمة الحظ" التي تجلب المتفرج بسبب خفة ظله وقدرته الرهيبة على الإقناع.
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