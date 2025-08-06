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اختارت الذهاب للشاطئ.. الكشف عن سبب غياب بروك هوغان عن جنازة والدها
فن وثقافة
2025-08-06 | 14:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
128 شوهد
وارى جثمان أيقونة
المصارعة العالمية الترفيهية
"WWE"
هالك
هوغان الثرى في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا أمس الثلاثاء، بعد نحو أسبوعين من وفاته بنوبة قلبية عن عمر ناهز 71 عاما.
وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في رياضة المصارعة الترفيهية، مثل كيد روك، تريبل إتش، ستيفاني مكماهون، ريك فلير، ودينيس رودمان، لكن غياب بروك هوغان، كان ملحوظا بشكل لافت.
وبدلا من حضور الجنازة، ذهبت بروك مع زوجها وطفليهما التوأم البالغين من العمر 7 أشهر إلى الشاطئ.
وقالت بروك هوغان، النجمة السابقة في قناة "VH1" البالغة من العمر 37 عاما، في منشور على "إنستغرام" في نفس يوم الجنازة: "والدي كان يكره الكآبة المرتبطة بالجنازات ولم يكن يريد إقامة أي جنازة. وعلى الرغم من أنني أعلم أن الناس يعبرون عن حزنهم بطرق مختلفة - وأنا ممتنة لكل الاحتفالات والفعاليات التي نظمت لتكريمه - إلا أنه كان علي، بصفتي ابنته، أن أتخذ قراري الخاص بتكريمه بأفضل وأصدق طريقة أعرفها.. على انفراد.. بالطريقة التي تجعلني أشعر بأنني الأقرب إليه".
وتابعت: "الشيء الوحيد الذي كان ينقص اليوم هو وجوده على كرسيه المتحرك وهو يشاهد الأمواج وغروب الشمس [في الشاطئ]".
واختتمت بروك منشورها المؤثر قائلة: "أرقد في سلام يا أبي".
وجاء هذا المنشور العاطفي بعد ساعات قليلة من إجراء بروك لمقابلة هاتفية مفاجئة مع برنامج "The Bubba the Love Sponge Show"، والتي كانت أول مقابلة علنية لها منذ وفاة والدها.
وخلال المقابلة التي استمرت قرابة ساعة، كشفت بروك أنها طلبت في عام 2023 إزالتها من وصية والدها، وقالت للمضيف: "كنت أبكي، وقلت: أزل اسمي من كل شيء. لا أريد أن أكون جزءا من ذلك".
وأوضحت بروك أنها كانت تخشى من "التبعات القانونية والعاطفية" التي قد تتبع وفاة والدها، خاصة فيما يتعلق بوالدتها ليندا هوغان وزوجة والدها الثالثة سكاي ديلي.
وأضافت: "لا أريد أن أتشاجر مع ليندا. لا أريد أن أتشاجر مع الساينتولوجي... لقد أخافني الأمر. وقلت فقط: أريد الانسحاب".
وتزوج
هالك
من ليندا من عام 1983 إلى 2009، وأنجبا طفلين هما بروك وشقيقها الأصغر نيك.
وتزوج لاحقا من
جينيفر
ماكدانيل في عام 2010، لكنهما انفصلا في عام 2021.
وفي سبتمبر 2023، تزوج هالك من سكاي ديلي، التي بقيت زوجته حتى وفاته.
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