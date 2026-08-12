سهرة غنائية مرتقبة.. حلب السورية تستعد لاستقبال الفنان سيف نبيل

وتنظم الحفل شركة Omniz Group، التي كشفت عن الموعد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلنةً عن سهرة تحمل عنوان "لأول مرة في حلب"، في إشارة إلى اللقاء الأول بين والجمهور الحلبي، وسط حالة من الترقب بدأت تتصاعد منذ الإعلان عن الحفل.ويأتي هذا الموعد ليضيف محطة جديدة إلى الحضور الجماهيري للفنان العراقي في ، بعدما رسّخت أغنياته، ولا سيما العاطفية منها، مكانته لدى شريحة واسعة من الجمهور العربي. ومن المنتظر أن يقدم خلال السهرة مجموعة من أبرز أعماله التي حققت انتشاراً واسعاً، في توليفة غنائية تجمع بين الإيقاع والحضور الرومانسي الذي يميز تجربته.ولا يقتصر الرهان على صوت سيف نبيل وأغنياته، إذ يجري التحضير للحفل ضمن رؤية بصرية ومسرحية تراعي طبيعة الأمسية، مع تجهيزات للإضاءة والمؤثرات البصرية، بما يمنح العرض أجواءً احتفالية تواكب الحضور الجماهيري المنتظر.ومع بدء فتح باب الحجوزات، بدأ الإعلان عن الحفل يحظى بتفاعل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يترقب جمهور حلب ليلة مختلفة يلتقي فيها للمرة الأولى بنجم عراقي ارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بأغانٍ تصدرت المشهد العربي.