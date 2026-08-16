رحيل رائد مسرح الصورة في العراق صلاح القصب

وقالت النقابة في بيان، إنها "تنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان الكبير صلاح القصب"، مقدمة التعازي إلى ذويه ومحبيه وزملائه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته.والراحل صلاح القصب، المولود في عام 1945، يُعد من أبرز المخرجين والباحثين الأكاديميين في والعربي، ومن رواد "مسرح الصورة"، كما عمل أستاذاً لمادة الإخراج في ببغداد.وأسهم القصب في تأسيس وترسيخ قواعد "مسرح الصورة" في المشهد الثقافي العراقي والعربي منذ مطلع ثمانينيات الماضي، وتميزت تجاربه الإخراجية بالاعتماد على الرؤية البصرية والشعرية، وتجاوز القوالب التقليدية للنص المسرحي.ومن أبرز أعماله تجربة إخراج مسرحية "هاملت" عام 1980 برؤية صورية خاصة، إلى جانب عدد من الأعمال المسرحية والبحوث والدراسات التي تناولت الإخراج والسينوغرافيا وفلسفة الصورة.كما أصدر الراحل عدداً من المؤلفات المتخصصة، بينها "مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق"، و"فلسفة الكوانتم في مسرح الصورة"، و"كيمياء الصورة والاشتغالات الفيزياصورية"، فضلاً عن "مذكرات رحلة الرجل صاحب المظلة السوداء".وبرحيله، يفقد المسرح العراقي واحداً من أبرز رموزه الذين أسهموا في تطوير لغته البصرية وتقديم تجارب مؤثرة في المشهد المسرحي العراقي والعربي.